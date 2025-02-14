Украинские акции на Варшавской бирже выросли еще на 11,6% — Finance.ua

Украинские акции на Варшавской бирже выросли еще на 11,6% Сегодня 11:39 — Фондовый рынок

Украинские акции на Варшавской бирже выросли еще на 11,6%

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в четверг, 13 февраля, отреагировал ростом на 11,64% на начатые президентом США Дональдом Трампом накануне переговоры о завершении украинско-российской войны.

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland увеличился на 18,42%, KSG-Agro — на 14,56%, агрохолдингов «ИМК» и «Агротон» с землями возле фронта — соответственно на 13,49% и 7,17%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» (все эти бумаги входят состав украинского индекса) — на 7,28%.

Акции компании Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами подорожали больше всего — на 21,21%.

В настоящее время значение WIG-Ukraine достигло 509,54 пункта — это наивысшее значение с начала войны, когда за один день он провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта.

Кроме того, на 26,10% выросли в цене и акции крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float.

Курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на лондонской фондовой бирже в четверг повысился на 8,39%.

Еще быстрее росли в начале дня акции горно-рудной компании Ferrexpo — на 18,06% за первые два часа. Но публикация указа о введении санкций на крупнейшего их владельца Константина Жеваго привела затем к их падению, так что по результатам они прибавили в цене лишь 2,53%.

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