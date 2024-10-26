Импорт дизеля в Украину снизился из-за повышения акцизов — Finance.ua

Импорт дизеля в Украину снизился из-за повышения акцизов
В сентябре импорт дизельного топлива в Украину снизился на 26% по сравнению с августом и составил 493 тысячи тонн.
Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», пишет Enkorr.
Что привело к снижению импорта
Сокращение закупок за рубежом было ожидаемой реакцией рынка, поскольку со 2 сентября начала действовать повышенная ставка акциза, по которой многие компании в течение августа накопили большие запасы продукта.
Впрочем, падение объемов импорта могло быть еще больше, если бы не нисходящая динамика цен, наблюдавшаяся в начале осени.
В сентябре котировки ULSD в Северо-Западной Европе и Средиземноморье колебались в диапазоне $646−713/т CIF, в то время как в августе дизель торговался в пределах $696−750/т CIF.
Это побудило некоторых импортеров покупать топливо в сентябре, чтобы разбавить более дорогие августовские остатки.
Сокращение поставок в сентябре произошло по всем направлениям, но если закупки с юга уменьшились на 23%, то из западных источников импорт упал почти на 30%.
Трейдеры на юге в сентябре предлагали дизель на более привлекательных условиях, благодаря чему сокращение объемов реализации было меньше по сравнению с западным направлением.
Но обратной стороной этих усилий было падение рентабельности продаж морского ресурса на дунайских терминалах.
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