Импорт дизеля в Украину снизился из-за повышения акцизов — Finance.ua

Импорт дизеля в Украину снизился из-за повышения акцизов Сегодня 22:14 — Энергетика

Импорт дизеля в Украину снизился из-за повышения акцизов

В сентябре импорт дизельного топлива в Украину снизился на 26% по сравнению с августом и составил 493 тысячи тонн.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», пишет Enkorr.

Что привело к снижению импорта

Сокращение закупок за рубежом было ожидаемой реакцией рынка, поскольку со 2 сентября начала действовать повышенная ставка акциза, по которой многие компании в течение августа накопили большие запасы продукта.

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Впрочем, падение объемов импорта могло быть еще больше, если бы не нисходящая динамика цен, наблюдавшаяся в начале осени.

В сентябре котировки ULSD в Северо-Западной Европе и Средиземноморье колебались в диапазоне $646−713/т CIF, в то время как в августе дизель торговался в пределах $696−750/т CIF.

Это побудило некоторых импортеров покупать топливо в сентябре, чтобы разбавить более дорогие августовские остатки.

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Сокращение поставок в сентябре произошло по всем направлениям, но если закупки с юга уменьшились на 23%, то из западных источников импорт упал почти на 30%.

Трейдеры на юге в сентябре предлагали дизель на более привлекательных условиях, благодаря чему сокращение объемов реализации было меньше по сравнению с западным направлением.

Но обратной стороной этих усилий было падение рентабельности продаж морского ресурса на дунайских терминалах.

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Економічна Правда По материалам:

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