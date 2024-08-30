Бензин и дизель подешевели за последний месяц (таблица) — Finance.ua

Бензин и дизель подешевели за последний месяц (таблица)
Розничные цены на бензин и дизель в Украине упали в августе 2024 года. Автогаз подорожал на АЗС.
Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены 31 июля на бензин А-95 составляют 56,59 грн за литр (-0,15 грн в месяц), на дизельное топливо 52,85 грн за литр (-0,03 грн), на автогаз 28,87 гривны за литр (+0,87 гривны).
Основным фактором, влияющим на цену, мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Сегодня нефть Brent стоит около 80 долларов за баррель. За август цена упала на 0,5 долларов.
Еще одним фактором является курс доллара, однако за август он практически не изменился — рост на 0,4%.
Кроме того, с 1 сентября в Украине поднимут акцизы на горючее. Это станет первым этапом повышения налогов. Цены на бензин и дизельное топливо могут подняться на 1−2 гривны за литр, на сжиженный газ рост может быть больше — до 5−5,5 гривен за литр, прогнозируют эксперты.
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