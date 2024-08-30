Бензин и дизель подешевели за последний месяц (таблица) — Finance.ua

Бензин и дизель подешевели за последний месяц (таблица) Сегодня 20:20 — Энергетика

Бензин и дизель подешевели за последний месяц (таблица)

Розничные цены на бензин и дизель в Украине упали в августе 2024 года. Автогаз подорожал на АЗС.

Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».

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По данным мониторинга, средние розничные цены 31 июля на бензин А-95 составляют 56,59 грн за литр (-0,15 грн в месяц), на дизельное топливо 52,85 грн за литр (-0,03 грн), на автогаз 28,87 гривны за литр (+0,87 гривны).

Основным фактором, влияющим на цену, мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Сегодня нефть Brent стоит около 80 долларов за баррель. За август цена упала на 0,5 долларов.

Еще одним фактором является курс доллара , однако за август он практически не изменился — рост на 0,4%.

Кроме того, с 1 сентября в Украине поднимут акцизы на горючее. Это станет первым этапом повышения налогов. Цены на бензин и дизельное топливо могут подняться на 1−2 гривны за литр, на сжиженный газ рост может быть больше — до 5−5,5 гривен за литр, прогнозируют эксперты.

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