Самые популярные бензиновые авто июля: какие марки выбирают украинцы — Finance.ua

Самые популярные бензиновые авто июля: какие марки выбирают украинцы Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Самые популярные бензиновые авто июля: какие марки выбирают украинцы

В июле автопарк Украины пополнили 2,4 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В то же время доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей заметно уменьшилась. Если в июле 2023 года она охватывала 45% рынка новых автомобилей, то сейчас — 38%.

ТОП-5 моделей новых бензиновых легковых автомобилей:

Mazda CX5 — 147 ед.;

KIA Sportage — 137 ед.;

Skoda Octavia — 119 ед.;

Suzuki SX4 — 100 ед.;

Hyundai Tucson — 99 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

Почти половина подержанных автомобилей, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 года

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf — 508 ед.;

Volkswagen Tiguan — 447 ед.;

Audi Q5 — 430 ед.;

Nissan Rogue — 371 ед.;

Audi A4 — 364 ед.

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