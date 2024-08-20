Самые популярные бензиновые авто июля: какие марки выбирают украинцы — Finance.ua

Самые популярные бензиновые авто июля: какие марки выбирают украинцы
В июле автопарк Украины пополнили 2,4 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В то же время доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей заметно уменьшилась. Если в июле 2023 года она охватывала 45% рынка новых автомобилей, то сейчас — 38%.
ТОП-5 моделей новых бензиновых легковых автомобилей:
- Mazda CX5 — 147 ед.;
- KIA Sportage — 137 ед.;
- Skoda Octavia — 119 ед.;
- Suzuki SX4 — 100 ед.;
- Hyundai Tucson — 99 ед.
Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
Почти половина подержанных автомобилей, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 года
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf — 508 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 447 ед.;
- Audi Q5 — 430 ед.;
- Nissan Rogue — 371 ед.;
- Audi A4 — 364 ед.
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