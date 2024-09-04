Какие ставки сейчас действуют при ввозе бензина, газа и дизельного топлива — Finance.ua

Какие ставки сейчас действуют при ввозе бензина, газа и дизельного топлива Сегодня 09:11 — Личные финансы

Какие ставки сейчас действуют при ввозе бензина, газа и дизельного топлива

Государственная таможенная служба Украины напомнила , какие ставки сейчас действуют при ввозе бензина, газа, моторного альтернативного и дизельного топлива.

Законом Украины от 18.07.2024 № 3878-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу» внесены изменения на основные виды горючего и с 1 января 2028 установлены следующие ставки акцизного налога:

на бензины — 359 евро за 1000 литров;

на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров;



на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров;



на топливо моторное альтернативное — 272,4 евро за 1000 литров.



Законом Украины от 18.07.2024 № 3878-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу» внесены изменения на основные виды горючего и с 1 января 2028 установлены следующие ставки акцизного налога:

на бензины — 359 евро за 1000 литров;

на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров;



на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров;



на топливо моторное альтернативное — 272,4 евро за 1000 литров.



В то же время, новым пунктом 48 подраздела 5 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины установлен график ежегодного увеличения ставок акцизного налога на топливо с 01.09.2024 по 31.12.2027 включительно (в течение четырех лет).

Так, с 1 сентября по 31 декабря 2024 года включительно при импорте бензинов, газойлей (дизельного топлива), сжиженного газа применяются следующие ставки акцизного налога:

на бензины — 242,6 евро за 1000 литров;

на газойли (дизельное топливо) — 177,6 евро за 1000 литров;



на сжиженный газ — 148 евро за 1000 литров;



на топливо моторное альтернативное — 184,08 евро за 1000 литров.

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В соответствии с пунктом 1 раздела II «Заключительные положения» Закона № 3878, опубликованном в газете «Голос Украины» от 01.09.2024 № 115, закон вступил в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением:

пп. 1 п 2. раздела I ЗУ (о промежуточных продуктах — вина и другие сброженные напитки), который вступает в силу 1 декабря 2024 года;

пп. 2 и 3 п. 1 раздела I ЗУ (об общей сумме налоговых обязательств по акцизному налогу на сигареты), который вступает в силу с 1 января 2025 года.



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