Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта — Finance.ua

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Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта

Личные финансы
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Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта
Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта
Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине после повышения акцизов с 1 сентября существенно не изменятся.
Такое мнение высказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.
«Лично я не уверен, что цена на дизель и бензин вырастет. В последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога», — отметил он.
При этом он не исключает, что стоимость сжиженного газа, поскольку уровень поднятия акциза на него будет выше, несколько повысится.
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Он отметил, что цена газа уже начала постепенно увеличиваться в ожидании повышения акциза. Трейдеры уже начали закупать большие объемы накануне повышения акциза.
«Но даже несмотря на повышение цены, сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину», — считает Куюн.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада 18 июля приняла в целом законопроект № 11 256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу. Поэтому с 1 сентября:
  • ставки акциза на бензин возрастут с 215,5 евро до 242,6 евро;
  • ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро;
  • ставки на автогаз вырастут с 52 до 165 евро.
Соответствующий законопроект уже передан на подпись президенту Украины.
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По материалам:
РБК-Україна
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