Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта — Finance.ua

Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как повышение акцизов повлияет на цену топлива: мнение эксперта

Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине после повышения акцизов с 1 сентября существенно не изменятся.

Такое мнение высказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

«Лично я не уверен, что цена на дизель и бензин вырастет. В последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога», — отметил он.

При этом он не исключает, что стоимость сжиженного газа, поскольку уровень поднятия акциза на него будет выше, несколько повысится.

Читайте также Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее

Он отметил, что цена газа уже начала постепенно увеличиваться в ожидании повышения акциза. Трейдеры уже начали закупать большие объемы накануне повышения акциза.

«Но даже несмотря на повышение цены, сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину», — считает Куюн.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 18 июля приняла в целом законопроект № 11 256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу. Поэтому с 1 сентября:

ставки акциза на бензин возрастут с 215,5 евро до 242,6 евро;

ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро;

ставки на автогаз вырастут с 52 до 165 евро.

Соответствующий законопроект уже передан на подпись президенту Украины.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги — выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.