Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее — Finance.ua

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Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее

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Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее
Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее
Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.
Об этом написал народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Все блокирующие постановления по законопроекту № 11 256−2 о повышении акцизного налога на топливо провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и Президентом. Соответственно он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 01 сентября 2024 года», — написал депутат.
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Согласно карточке законопроекта, нардепы подали 5 постановлений об отмене принятия документа.
Напомним, Верховная Рада 18 июля приняла в целом законопроект № 11 256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.
Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 года. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.
Эксперт прогнозирует, что повышение стоимости горючего в сентябре после роста акцизов будет почти незаметным для потребителей, за исключением автогаза.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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