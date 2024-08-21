Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее — Finance.ua

Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее Сегодня 16:10

Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на горючее

Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Об этом написал народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Все блокирующие постановления по законопроекту № 11 256−2 о повышении акцизного налога на топливо провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и Президентом. Соответственно он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 01 сентября 2024 года», — написал депутат.

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Согласно карточке законопроекта , нардепы подали 5 постановлений об отмене принятия документа.

Напомним, Верховная Рада 18 июля приняла в целом законопроект № 11 256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 года. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

Эксперт прогнозирует , что повышение стоимости горючего в сентябре после роста акцизов будет почти незаметным для потребителей, за исключением автогаза.

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