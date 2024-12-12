Иммиграция в США при Байдене достигла исторического максимума — Finance.ua

Иммиграция в США при Байдене достигла исторического максимума
В период с 2021 по 2023 год в США ежегодно прибывали в среднем по 2,4 млн человек.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на правительственные данные.
«Ежегодная „чистая миграция“ — количество людей, прибывающих в страну, за вычетом тех, кто ее покинул, — в среднем составило 2,4 млн человек в год в период с 2021 по 2023 год», — пишет издание со ссылкой на управление Конгресса США по бюджету.
Читайте также
Таким образом, во время пребывания у власти президента Джо Байдена в страну, по подсчетам газеты, прибыло более 8 млн человек. Такой темп прибытия иммигрантов в США в этот период оказался рекордно высоким.
В то же время отмечается, что около 60% прибывших в страну с 2021 года иммигрантов сделали это без законного разрешения.
В 2023 году 15,2% населения США составляли люди, родившиеся за границей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1890 году, тогда 14,8% населения родились не в США.
Согласно анализу издания основной причиной такого роста иммиграции является мягкая иммиграционная политика Байдена. Также на это повлияли кризисы в Венесуэле и Гаити, развязанная россией война против Украины, из-за которых граждане этих стран стали активнее выезжать в США, а также развитие сетей контрабандистов, которые помогают желающим добраться до американской границы.
По данным на 2023 год, в США проживает около 335 млн человек.
Поделиться новостью