Иммиграция в США при Байдене достигла исторического максимума — Finance.ua

Иммиграция в США при Байдене достигла исторического максимума Сегодня 18:30 — Мир

Иммиграция в США при Байдене достигла исторического максимума

В период с 2021 по 2023 год в США ежегодно прибывали в среднем по 2,4 млн человек.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на правительственные данные.

«Ежегодная „чистая миграция“ — количество людей, прибывающих в страну, за вычетом тех, кто ее покинул, — в среднем составило 2,4 млн человек в год в период с 2021 по 2023 год», — пишет издание со ссылкой на управление Конгресса США по бюджету.

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Таким образом, во время пребывания у власти президента Джо Байдена в страну, по подсчетам газеты, прибыло более 8 млн человек. Такой темп прибытия иммигрантов в США в этот период оказался рекордно высоким.

В то же время отмечается, что около 60% прибывших в страну с 2021 года иммигрантов сделали это без законного разрешения.

В 2023 году 15,2% населения США составляли люди, родившиеся за границей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1890 году, тогда 14,8% населения родились не в США.

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Согласно анализу издания основной причиной такого роста иммиграции является мягкая иммиграционная политика Байдена. Также на это повлияли кризисы в Венесуэле и Гаити, развязанная россией война против Украины, из-за которых граждане этих стран стали активнее выезжать в США, а также развитие сетей контрабандистов, которые помогают желающим добраться до американской границы.

По данным на 2023 год, в США проживает около 335 млн человек.

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