Трамп пообещал отменить гражданство по праву рождения сразу после вступления в должность — Finance.ua

Трамп пообещал отменить гражданство по праву рождения сразу после вступления в должность Сегодня 18:00 — Мир

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность в январе 2025 года запретит выдачу гражданства детям иностранцев, родившихся на территории США.

Об этом он сказал в интервью NBC.

Положение, согласно которому все родившиеся на территории США являются гражданами Соединенных Штатов, закреплены в 14-й поправке к Конституции США. «Мы это изменим. Мы должны это прекратить», — сказал Трамп.

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В то же время Трамп пообещал продолжить работу с представителями Демократической партии, чтобы помочь нелегальным мигрантам, привезенным в США детьми.

Трамп еще раз подтвердил свое намерение провести массовую депортацию нелегальных мигрантов, в том числе тех, чьи родственники являются гражданами США.

«Я не хочу разлучать семьи, но единственный способ сохранить их, это отправить их всех вместе назад», — заявил Трамп.

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В октябре на митинге в Аризоне Трамп подверг критике иммиграционную политику США и назвал страну «мусорным баком для всего мира». Он пообещал ужесточить пограничный контроль и ввести более жесткие меры против нелегальных мигрантов.

Трамп пообещал покончить с городами-убежищами, призвал ввести смертную казнь, если нелегальный иммигрант убьет гражданина США. Трамп напомнил о плане пригласить в Конгресс 10 000 новых агентов пограничного патруля, а также обещание возобновить так называемую политику «Остаться в Мексике».

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