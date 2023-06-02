Илона Маска обвинили в умышленном повышении стоимости токена Dogecoin на 36 000% — Finance.ua

Илона Маска обвинили в умышленном повышении стоимости токена Dogecoin на 36 000% Сегодня 19:38 — Криптовалюта

Илона Маска обвинили в умышленном повышении стоимости токена Dogecoin на 36 000%

Илон Маск обвиняется в инсайдерской торговле и умышленном манипулировании стоимостью мемкриптовалюты Dogecoin. Инвесторы утверждают, что шутки Маска стоили им миллионы долларов.

По словам истцов, один из самых богатых людей в мире намеренно поднял цену Dogecoin более чем на 36 000% за два года, а затем спровоцировал ее обвал. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.

Судебный процесс против Маска начался еще в июне прошлого года. Однако в среду, 31 мая, инвесторы выдвинули против главы Tesla новые обвинения. Это уже третья поправка к иску.

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В заявлении, поданном в федеральный суд Манхэттена, говорится, что Маск — лично и через свою компанию — контролировал несколько кошельков Dogecoin и наживался за средства других инвесторов, манипулируя стоимостью DOGE.

«Преднамеренные шутки, манипуляции рынком и инсайдерская торговля помогли Маску обмануть инвесторов, а заодно прорекламировать себя и свои компании», — говорится в заявлении. Истцы утверждают, что для этих целей Маск платил инфлюэнсерам, эксплуатировал собственную большую аудиторию в Твиттере и даже выступил на шоу NBC Saturday Night Live в 2021 году.

Как считают истцы, когда в апреле 2023 года Илон Маск заменил логотип Твиттер на логотип Dogecoin, он спровоцировал резкий скачок DOGE на 30%. Тогда Маск же воспользовался ростом цены и продал собственные токены DOGE на сумму около $124 млн. После этого инвесторы хотели включить социальную сеть в список ответчиков по делу. Но пока этого не произошло.

Что касается Dogecoin, то сейчас криптовалюта занимает 9 место среди топ-100 токенов по размеру рыночной капитализации. На момент публикации монета торгуется на уровне $0.072, на 90% ниже исторического максимума, достигнутого в мае 2021 года на уровне $0.7376.

noworries По материалам:

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