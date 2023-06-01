Монеты-мемы: как они стали популярными и в чем их феномен — Finance.ua

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Монеты-мемы: как они стали популярными и в чем их феномен

Криптовалюта
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Монеты-мемы: как они стали популярными и в чем их феномен
Монеты-мемы: как они стали популярными и в чем их феномен
Среди криптовалют можно найти очень необычные токены, такие как монеты-мемы. Они довольно популярны — и это не просто так.

Что такое монеты-мемы

Монеты-мемы — это альтернативная форма криптовалюты, которая появилась в 2013 году. Первым таким токеном был Dogecoin (DOGE), который был вдохновлен популярным мемом Doge о японской собаке Шиба-Ину.
Эти монеты очень чувствительны к настроениям сообщества и FOMO, что на прямую влияет на их стоимость.

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Еще одна особенность состоит в том, что они часто имеют огромное или неограниченное предложение. Например, Shiba Inu (SHIB) имеет общее предложение в 1 квадриллион токенов.
К самым популярным монетам относятся:
  • Dogecoin (DOGE);
  • Shiba Inu (SHIB);
  • Dogelon Mars (ELON);
  • Akita Inu (AKITA);
  • Samoyedcoin (SAMO);
  • Kishu Inu (KISHU);
  • SafeMoon (SAFEMOON).

Почему монеты-мемы так популярны

Основная волна популярности мемной криптовалюты пришлась на COVID-19, именно тогда рынок значительно вырос из-за желания инвесторов уберечься от инфляции. Тогда на эти токены вырос спрос как по рыночной капитализации, так и по разнообразию.
К примеру, в 2020 году Reddit подняла цены на акции GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC) до 100 раз за несколько месяцев. Уже в январе 2021 года Reddit пошутила о пампе цены на DOGE, чтобы создать криптоэквивалент GME, цена на токены действительно выросла. Dogecoin вырос более чем на 2 000% за пять дней. Однако через несколько месяцев стоимость этого токена упала из-за появления на рынке других монет-мемов. Также роль сыграла шутка о DOGE от Илона Маска по телевидению.
Важной причиной популярности является большое предложение, которое заключается в том, что инвестор может приобрести много монет-мемов всего за несколько центов.
Также роль играет сообщество, стремящееся противопоставить монеты-мемы «серьезной» криптовалюте и стать полноценным участником рынка.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
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