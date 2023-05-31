Twitter оценивают в $15 млрд: в три раза меньше того, что потратил Маск — Finance.ua

Twitter оценивают в $15 млрд: в три раза меньше того, что потратил Маск Сегодня 21:39 — Фондовый рынок

Twitter оценивают в $15 млрд: в три раза меньше того, что потратил Маск

Для Илона Маска покупка Twitter пока не сильно окупилась, если рассматривать ее с финансовой точки зрения. Согласно аналитике Fidelity, на которую ссылаются западные СМИ, оценка соцсети просела на 2/3.

Напомним, Маск купил Twitter с оценкой $44 млрд.

В ноябре 2022 года команда Fidelity уже производила переоценку бизнеса и указывала, что Twitter стоит не более 44% предварительно уплаченного, то есть около $20 млрд.

В конце мая оценку снова обновили — всего 33% или $15 млрд.

Как пишет Bloomberg, не до конца понятно, на какие данные опираются на Fidelity, объявляя такие цифры, организация не раскрывает свою методологию.

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При этом падение оценки не кажется чем-то невероятным: сам Маск еще до сделки говорил, что Twitter стоит дешевле $44 млрд, но пересмотреть стоимость сделки в сторону снижения ему так и не удалось.

Резкое падение оценки компании связывают только с одной причиной — самим Маском. Его действия с момента покупки соцсети отпугали рекламодателей и сделали саму соцсеть более токсичной.

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