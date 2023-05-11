В Twitter добавят функцию звонков и видеочат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Twitter добавят функцию звонков и видеочат

Технологии&Авто
7
В Twitter добавят функцию звонков и видеочат
В Twitter добавят функцию звонков и видеочат
Исполнительный директор Twitter Inc. Илон Маск анонсировал новые функции, которые в скором времени появятся в социальной сети.
Об этом сообщает Reuters.
О необходимости изменений в Twitter Илон Маск рассказывал еще в прошлом году. Тогда глава компании объявил о плане «Twitter 2.0 The Everything App», который будет иметь такие функции, как зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность производить платежи.
«Вскоре появится голосовой и видеочат с кем угодно на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск.
Функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с приложениями социальных сетей Meta (META.O), Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.
Илон Маск отметил, что версия зашифрованных прямых сообщений будет доступна в Twitter, начиная со среды, но не сказал, будут ли звонки зашифрованы.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.