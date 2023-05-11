В Twitter добавят функцию звонков и видеочат — Finance.ua

В Twitter добавят функцию звонков и видеочат 11.05.2023, 00:41 — Технологии&Авто

В Twitter добавят функцию звонков и видеочат

Исполнительный директор Twitter Inc. Илон Маск анонсировал новые функции, которые в скором времени появятся в социальной сети.

Об этом сообщает Reuters

О необходимости изменений в Twitter Илон Маск рассказывал еще в прошлом году. Тогда глава компании объявил о плане «Twitter 2.0 The Everything App», который будет иметь такие функции, как зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность производить платежи.

«Вскоре появится голосовой и видеочат с кем угодно на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск.

Функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с приложениями социальных сетей Meta (META.O), Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.

Илон Маск отметил, что версия зашифрованных прямых сообщений будет доступна в Twitter, начиная со среды, но не сказал, будут ли звонки зашифрованы.

Діло По материалам:

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