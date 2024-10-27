ИИ-поисковик Perplexity намерен привлечь $1 миллиард инвестиций — Finance.ua

ИИ-поисковик Perplexity намерен привлечь $1 миллиард инвестиций Сегодня 23:20 — Фондовый рынок

ИИ-поисковик Perplexity намерен привлечь $1 миллиард инвестиций

Американская компания Perplexity AI, создающая диалоговую поисковую систему с использованием искусственного интеллекта (ИИ), планирует привлечь новое финансирование, что может повысить ее оценку до 8 млрд дол.

Об этом сообщает пресс-служба Financial Times.

Perplexity договаривается о привлечении от 500 млн долл. до 1 млрд долл., что оценит компанию в 8 млрд дол.

Сообщается, что раунд OpenAI на сумму 6,6 млрд долл., оценивший компанию в 150 млрд долл., установил новый предел для стартапов в сфере ИИ.

Спонсоры Perplexity

Среди спонсоров Perplexity — производитель ИИ-чипов Nvidia, основатель Amazon Джефф Безос и несколько известных имен из индустрии ИИ, таких как соучредитель OpenAI Андрей Карпати и главный ученый Meta Ян Лекун.

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Perplexity закрыла раунд сбора средств на 250 млн ед., в котором принял участие SoftBank’s Vision Fund 2. Это утроило ее оценку до 3 млрд долл. Компания привлекала средства в январе и апреле этого года.

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В последние недели соучредитель OpenAI Илья Суцкевер и «крестная мать» ИИ Фей-Фей Ли отдельно привлекли по 1 млрд долл. для стартапов, которым всего несколько месяцев.

Бывший технический директор OpenAI Мира Мурати также ведет предварительные переговоры с инвесторами о привлечении средств для нового стартапа.

В то же время шквал привлечения средств добавил опасений относительно образования пузыря в секторе, когда еще не ставшие прибыльными стартапы тратят миллиарды долларов на обучение самых современных моделей ИИ.

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Годовая выручка Perplexity на основе текущих продаж составляет около 50 млн дол.

Эти показатели свидетельствуют о высоком интересе к продуктам Perplexity AI со стороны пользователей и бизнеса, что является важным фактором для привлечения дополнительных инвестиций.

Економічна Правда По материалам:

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