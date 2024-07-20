ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк

Технологии&Авто
9
ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк
ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк
Компания Microsoft готовится включить новую функцию Copilot в приложение для заметок OneNote для чтения и анализа рукописных заметок.
Об этом пишет The Verge.
Читайте также
Функция Copilot на основе искусственного интеллекта вышла на стадию бета-тестирования в конце прошлого месяца.
Она сможет преобразовывать рукописные заметки в текст для легкого редактирования и обмена.
Корпорация Майкрософт впервые запустила Copilot в OneNote в ноябре, и это обновление будет доступно действующим подписчикам Copilot для Microsoft 365 и пользователям Copilot Pro.
Издание проверило способность Copilot читать почерк: он даже может его расшифровывать. Резюмирование хорошо работает в маленьких рукописных заметках и даже в более крупных.
Читайте также
Автор попросил Copilot переписать целый абзац рукописных заметок, которые ему удалось отформатировать в легкочитаемый текст, он соответствует оригиналу, но также немного веселее.
Это поразительно, учитывая, что генеративные модели ИИ имеют тенденцию просто придумывать вещи в половине случаев.
ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк
Однако неизвестно, как Copilot справится с худшим почерком. Galaxy AI от Samsung имеет схожую функцию, которая может автоматически форматировать рукописные списки.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.