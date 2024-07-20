ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк — Finance.ua

ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк 20.07.2024, 02:14 — Технологии&Авто

ИИ Copilot от Microsoft теперь понимает человеческий почерк

Компания Microsoft готовится включить новую функцию Copilot в приложение для заметок OneNote для чтения и анализа рукописных заметок.

Об этом пишет The Verge.

Функция Copilot на основе искусственного интеллекта вышла на стадию бета-тестирования в конце прошлого месяца.

Она сможет преобразовывать рукописные заметки в текст для легкого редактирования и обмена.

Корпорация Майкрософт впервые запустила Copilot в OneNote в ноябре, и это обновление будет доступно действующим подписчикам Copilot для Microsoft 365 и пользователям Copilot Pro.

Издание проверило способность Copilot читать почерк: он даже может его расшифровывать. Резюмирование хорошо работает в маленьких рукописных заметках и даже в более крупных.

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Автор попросил Copilot переписать целый абзац рукописных заметок, которые ему удалось отформатировать в легкочитаемый текст, он соответствует оригиналу, но также немного веселее.

Это поразительно, учитывая, что генеративные модели ИИ имеют тенденцию просто придумывать вещи в половине случаев.

Однако неизвестно, как Copilot справится с худшим почерком. Galaxy AI от Samsung имеет схожую функцию, которая может автоматически форматировать рукописные списки.

theБабель По материалам:

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