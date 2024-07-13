В «Блокноте» от Microsoft появились проверка орфографии и автозамена — Finance.ua

В «Блокноте» от Microsoft появились проверка орфографии и автозамена Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

В «Блокноте» от Microsoft появились проверка орфографии и автозамена

Для пользователей операционной системы Windows 11 теперь есть функция проверки орфографии и автозамены слов в текстовом редакторе Блокнот (Notepad).

Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft в Блокноте дублирует функцию, которая есть в редакторе Microsoft Word. Зрительно она почти такая же, как Word или Edge — выделяются слова с ошибками, с красным подчеркиванием, чтобы четко показать ошибки.

Фото: The Verge

Редактор Word получил функцию проверки орфографии в 1985 году, когда он был первоначально известен как Multi-Tool Word для систем Xenix и MS-DOS.

В 1983 году «Блокнот» был создан как урезанная версия Word, но со значительно меньшим функционалом. И вот теперь, 40 лет спустя, проверку орфографии и автозамену добавили в Notepad.

Почему обновляют «Блокнот»

Microsoft постепенно добавляет все больше и больше функций в Блокнот, поскольку компания перестает поддерживать программу-аналог WordPad, которую постепенно выводят из ОС.

На сегодняшний день в «Блокнот» уже есть подсчет символов, темный режим, вкладки и интеграция с инструментом искусственного интеллекта Copilot.

theБабель По материалам:

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