Игорный бизнес выходит «из тени»: объем легальных операций вырос — Finance.ua
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Игорный бизнес выходит «из тени»: объем легальных операций вырос

Казна и Политика
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Игорный бизнес выходит «из тени»: объем легальных операций вырос
Игорный бизнес выходит «из тени»: объем легальных операций вырос
В Украине в марте 2023 года объем легальных операций игорного рынка превысил 10 млрд гривен. Это почти в 3,5 раза больше показателя в феврале.
Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.
Председатель комитета отметил, что рост легализации операций является прямым следствием работы Временной Следственной Комиссии по экономической безопасности по «отбеливанию» игорного рынка.
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«Соответственно выросли и налоговые платежи. Подавляющее большинство операторов вышли в белую и начали платить налоги», — отметил Гетманцев.
По его словам, банки прекратили оказывать содействие в уклонении от налогообложения. При этом спрос на лицензии не сократился, а увеличился, что является еще одним подтверждением справедливости действующей системы налогообложения отрасли.
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«Остается лишь немного дочистить рынок от тех, кто до сих пор не понял последствий уклонения от налогообложения, и взыскать недоплаченные налоги за 2022 год», — добавил глава Налогового комитета.

Сколько налогов заплатил игорный бизнес

Ранее представитель Налогового комитета Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявлял, что государственный бюджет недополучает налоги от украинского игорного бизнеса. В марте поступило 423,5 млн гривен в казну.
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«Налоги с игорного бизнеса за март 2023 года. В Бюджет поступило 423,5 млн гривен. Это все еще мало, но: 1) в два раза больше, чем за весь 2021 год; 2) 60% от всего, что поступило за 2022 год год», — отмечал Железняк.
Так, в январе-марте текущего года собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года, отметил он. Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Из-за льгот в 2022 году он перечислил всего 53,6 млн гривен налогов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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