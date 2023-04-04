Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте — Finance.ua

Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте

Государственный бюджет недополучает налоги от украинского игорного бизнеса. В марте поступило 423,5 млн гривен в казну.

Об этом пишет портал Новости.live со ссылкой на представителя Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослава Железняка.

Сколько уплатил игорный бизнес

«Налоги с игорного бизнеса за март 2023 года. В бюджет поступило 423,5 млн гривен. Это все еще мало, но: 1) в два раза больше, чем за весь 2021 год; 2) 60% от всего, что поступило за 2022 год», — написал Железняк.

В январе-марте текущего года уже собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года, отметил он. Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Из-за льгот в 2022 году он перечислил всего 53,6 млн гривен налогов.

Вывод денег «в тень»

В феврале текущего года представитель Налогового комитета сообщал, что игорному бизнесу во время войны удалось вывести «в тень» около 10 млрд гривен оборота в месяц. Собирали парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам уклонения от уплаты налогов игорным бизнесом.

«Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд гривен оборота в месяц. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд гривен налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше», — написал Железняк.

Также он сообщил о ликвидации одной из схем в игорном бизнесе, что сократило отток валюты на 900 млн долларов в месяц.

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«Эффект от закрытия этой „схемы“ с игорным бизнесом: отток валюты в месяц сократился на 800-900 млн или 25-30 млн в день. Без преувеличения, курс гривны от этого вырос по отношению к доллару», — писал нардеп.

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