Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте

Казна и Политика
65
Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте
Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте
Государственный бюджет недополучает налоги от украинского игорного бизнеса. В марте поступило 423,5 млн гривен в казну.
Об этом пишет портал Новости.live со ссылкой на представителя Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослава Железняка.

Сколько уплатил игорный бизнес

«Налоги с игорного бизнеса за март 2023 года. В бюджет поступило 423,5 млн гривен. Это все еще мало, но: 1) в два раза больше, чем за весь 2021 год; 2) 60% от всего, что поступило за 2022 год», — написал Железняк.
Читайте также
В январе-марте текущего года уже собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года, отметил он. Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Из-за льгот в 2022 году он перечислил всего 53,6 млн гривен налогов.
Государство недополучает налоги от игорного бизнеса: какая сумма поступила в марте

Вывод денег «в тень»

В феврале текущего года представитель Налогового комитета сообщал, что игорному бизнесу во время войны удалось вывести «в тень» около 10 млрд гривен оборота в месяц. Собирали парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам уклонения от уплаты налогов игорным бизнесом.
Место для вашей рекламы
«Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд гривен оборота в месяц. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд гривен налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше», — написал Железняк.
Также он сообщил о ликвидации одной из схем в игорном бизнесе, что сократило отток валюты на 900 млн долларов в месяц.
Читайте также
«Эффект от закрытия этой „схемы“ с игорным бизнесом: отток валюты в месяц сократился на 800-900 млн или 25-30 млн в день. Без преувеличения, курс гривны от этого вырос по отношению к доллару», — писал нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.