«Чистка» игорного бизнеса продолжится: бюджет может получить до 30 млрд гривен — Finance.ua
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«Чистка» игорного бизнеса продолжится: бюджет может получить до 30 млрд гривен

Казна и Политика
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«Чистка» игорного бизнеса продолжится: бюджет может получить до 30 млрд гривен
«Чистка» игорного бизнеса продолжится: бюджет может получить до 30 млрд гривен
Игорный бизнес может платить 25-30 млрд гривен налогов в год. За 2022 год суммы будут взысканы, а в дальнейшем все будут платить по закону.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.
«Игорный бизнес — хороший пример. Мы считаем, что от игорного бизнеса мы можем иметь плюс 25-30 млрд гривен. И это мы считаем по объему рынка 2022 года. А есть только 1,9 млрд гривен», — сказал он.
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По его словам, игорный бизнес полностью работал в «черную».
«Я думаю, что в марте мы увидим реальный объем рынка и реальные отчисления в бюджет», — добавил депутат.
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По его словам, чистка этого направления будет продолжена. «Конечно, мы их всех выведем „в белую“. Я имею в виду, что мы взыщем за 2022 год и заставим их платить по закону в будущем. Уже есть компании, полностью перешедшие „в белую“. Кто этого не сделает — прекратит работу», — рассказал Гетманцев.
Напомним, в начале февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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