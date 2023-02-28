Бюджет получил от игорного бизнеса почти 3 млрд гривен — Finance.ua
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Бюджет получил от игорного бизнеса почти 3 млрд гривен

Казна и Политика
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Игорный бизнес оплатил государственному бюджету более 2,7 млрд в виде лицензионных и налоговых платежей.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Так, согласно выводам временной следственной комиссии парламента, бюджет получил 1,5 млрд грн лицензионных платежей.
Остальное — налоговые поступления. В частности, в январе 2023 года бюджет получил 269 млн грн. В 2022 году — 730 млн грн, в 2021 — 204 млн грн.
Напомним, ранее сообщалось, что иностранные инвесторы и международные IT-компании ожидают скорейшего принятия парламентом законопроекта № 2713-д о налогообложении игорного бизнеса.
По материалам:
РБК-Україна
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