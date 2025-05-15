IFC имеет в Украине проекты в разработке на ближайшие 18 месяцев на $3 млрд — Finance.ua
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IFC имеет в Украине проекты в разработке на ближайшие 18 месяцев на $3 млрд

Казна и Политика
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IFC имеет в Украине проекты в разработке на ближайшие 18 месяцев на $3 млрд
IFC имеет в Украине проекты в разработке на ближайшие 18 месяцев на $3 млрд
Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка с начала войны инвестировала в Украину $2,2 млрд и имеет проекты в разработке (pipeline) на ближайшие 18 месяцев еще на $3 млрд.
Об этом сообщил вице-президент IFC по вопросам Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мора.
Он отметил, что ранее банк инвестировал в Украину до $300 млн в год, так что во время войны произошло кратное увеличение инвестиций.
По его словам, в обновленной стратегии IFC также более внимательно присматривается к проектам по инвестициям непосредственно в капитал компаний, а не долгового финансирования.
В IFC уточнили, что из указанных $2,2 млрд около $500 млн было направлено непосредственно на проекты в аграрном секторе, около $300 млн — на инфраструктурные проекты, тогда как около $1,2 млрд — на финансирование бизнеса через украинские банки.
Министерство экономики Украины сообщило, что Мора во время визита в Киев также встретился с первым вице-премьером — министром экономики Юлией Свириденко и первым заместителем министра Алексеем Соболевым. Стороны обсудили сотрудничество с IFC и Всемирным банком по увеличению роли частного сектора в восстановлении Украины, расширению доступа к финансированию и рынкам капитала, развитию Государственно-частного партнерства, работе над Инвестиционной стратегией и подготовке к URC2025, говорится в релизе ведомства.
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«В настоящее время есть потребность в увеличении участия частного сектора в восстановлении ключевых отраслей экономики. И один из путей — это развитие Государственно-частного партнерства. Мы очень ценим помощь IFC по усовершенствованию законодательства в области ГПП и определению приоритетных секторов для дальнейшего сотрудничества», — подчеркнула Свириденко.
Она добавила, что Минэкономики надеется на максимальное расширение сотрудничества в разработке секторальных стратегий и многолетнего плана роста украинской экономики.
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IFC и Группа Всемирного банка также активно помогают Украине в разработке и создании Инвестиционной стратегии — комплексного документа, направленного на мобилизацию прямых иностранных инвестиций в ключевые отрасли в ближайшие пять лет. Предварительные результаты этой работы стороны договорились представить на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме.
Партнеры обсудили необходимость расширения действенных инструментов на рынке капитала Украины и расширения участия IFC в Ukraine Investment Framework — инвестиционной составляющей Ukraine Facility. IFC подала заявку в рамках второго конкурса предложений Еврокомиссии и планирует инвестиции в фонды частного капитала, работающие в приоритетных отраслях экономики Украины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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