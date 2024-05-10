Hyundai заблокирует некоторые функции в авто и сделает их платными — Finance.ua

Hyundai заблокирует некоторые функции в авто и сделает их платными Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Hyundai заблокирует некоторые функции в авто и сделает их платными

Hyundai сообщил, что по примеру ряда других автопроизводителей переходит на концепцию Features-on-Demand или, проще говоря, будет использовать платные опции по подписке.

Этот шаг стоит в повестке недавно основанной Hyundai Connected Mobility. Организация, основанная в Европе в прошлом месяце, объединяет программы подписки на авто компании и сервисы Bluelink. Южнокорейский бренд не уточняет, какие функции могут быть заблокированы, но говорит, что новая программа также «улучшит подержанные автомобили».

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Маркус Велц, управляющий директор Hyundai Connected Mobility, сказал, что можно будет улучшить подержанные автомобили новыми функциями.

«То, что вы часто видели в отрасли — это старый вариант использования программы. К примеру, подогрев сидений. По желанию от него можно отказаться. Преимущества функции по требованию прямо противоположные: введение новых функций в подержанные автомобили», — отметил он.

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Он имел в виду развертывание обновлений программного обеспечения для повышения производительности существующего оборудования. К примеру, старый Hyundai может стать более эффективным, если изменить электродвигатели и аккумуляторную батарею. Подобным образом можно улучшить безопасность, просматривая датчики. Конечно, эти обновления не будут бесплатными.

По оценкам Stellantis подписки и функции по запросу станут основным источником дохода компаний в будущем. Автомобильный конгломерат, насчитывающий не менее 14 брендов, считает, что к 2026 году будет зарабатывать на подписках дополнительно 4,3 миллиарда долларов ежегодно. Ожидается, что к 2030 году эта сумма достигнет 21,5 млрд долларов.

Autogeek По материалам:

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