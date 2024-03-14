Hyundai и Kia отзывают почти 170 тысяч электрокаров из-за проблем с ПО — Finance.ua

Hyundai и Kia отзывают почти 170 тысяч электрокаров из-за проблем с ПО Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

Hyundai и Kia отзывают почти 170 тысяч электрокаров из-за проблем с ПО

Автопроизводитель Hyundai Motor Co вместе с дочерней компанией Kia Corp добровольно отзывают около 170 тысяч электромобилей в Южной Корее из-за проблем с программным обеспечением в системах зарядки.

Об этом сообщает Korea Economic Daily со ссылкой на заявление министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

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В ведомстве сообщили в четверг, что дефекты были обнаружены у 232 000 единиц 12 моделей автопроизводителей Hyundai Motor, Kia, Stellantis Korea и Tesla Korea.

В частности, электрокары Hyundai Motor и Kia имели ошибки программного обеспечения в интегрированном блоке управления зарядкой (ICCU), из-за чего Hyundai отзовет 113 916 моделей, включая Ioniq и Genesis, а Kia — 56 016 единиц модели EV16.

Добровольный отзыв автомобилей начнется 18 марта, говорится в материале.

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Укрінформ По материалам:

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