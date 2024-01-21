Hyundai продало завод в Китае за 225 миллионов долларов, что составляет половину первоначальной цены — Finance.ua

Hyundai продало завод в Китае за 225 миллионов долларов, что составляет половину первоначальной цены
Совместное предприятие Hyundai Motor Co. в Китае продало свой завод в Чунцине за 1,62 миллиарда юаней ($225 миллионов) — менее половины цены, когда завод был выставлен на продажу в августе.
Об этом пишет Bloomberg.
Фабрика была продана компании Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., которую поддерживают средства муниципального правительства. Продажа является частью усилий южнокорейского автопроизводителя по оптимизации деятельности в Китае, заявили в среду Hyundai.
Завод сначала рекламировали за 3,68 миллиарда юаней в августе, а через два месяца цена была снижена до 2,58 миллиарда юаней.
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