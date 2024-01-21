Hyundai продало завод в Китае за 225 миллионов долларов, что составляет половину первоначальной цены — Finance.ua

Hyundai продало завод в Китае за 225 миллионов долларов, что составляет половину первоначальной цены Сегодня 02:43 — Фондовый рынок

Совместное предприятие Hyundai Motor Co. в Китае продало свой завод в Чунцине за 1,62 миллиарда юаней ($225 миллионов) — менее половины цены, когда завод был выставлен на продажу в августе.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также Hyundai продает свой завод на территории россии по символической цене

Фабрика была продана компании Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., которую поддерживают средства муниципального правительства. Продажа является частью усилий южнокорейского автопроизводителя по оптимизации деятельности в Китае, заявили в среду Hyundai.

Читайте также Hyundai анонсировала запуск электрического воздушного такси

Завод сначала рекламировали за 3,68 миллиарда юаней в августе, а через два месяца цена была снижена до 2,58 миллиарда юаней.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.