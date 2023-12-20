Hyundai продает свой завод на территории россии по символической цене — Finance.ua

Hyundai продает свой завод на территории россии по символической цене 20.12.2023, 00:50 — Мир

Hyundai продает свой завод на территории россии по символической цене, www.flickr.com

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor утвердила план продажи активов в россии за символическую сумму 7000 рублей (78 долларов).

Об этом говорится в заявлении компании.

Hyundai Motor в заявлении для регулирующих органов сообщила, что потеряет 220 млн долларов от продажи завода в Санкт-Петербурге, работа которого была приостановлена ​​с марта 2022 года.

Компания заявила, что стремится передать свои активы на заводе в Санкт-Петербурге российской компании Арт-Финанс и включить в сделку возможность обратного выкупа.

В настоящее время Hyundai согласовывает с компанией «Арт-Финанс» детали сделки, заявили в Hyundai Motor.

«Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в россии, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов», — говорится в сообщении.

Компания «Арт-Финанс» известна тем, что ранее купила активы Volkswagen на территории россии.

Справка Finance.ua:

Hyundai Motor — крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и один из крупнейших в мире. Кроме автомобилей производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и предоставляет финансовые услуги. Штаб-квартира находится в Сеуле. Входит в конгломерат Hyundai Motor Group, созданный в 2000 году. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Hyundai Motor заняла 147-е место.

Завод Hyundai Motors в Санкт-Петербурге был построен в 2010 году. Он производил 200 тысяч единиц автомобилей в год. Затем компания приобрела соседний завод General Motors и расширила свои производственные мощности до 300 000 единиц.



Практически все автопроизводители отказались от дочерних предприятий и заводов в россии, как правило, по значительно сниженным или символическим ценам, поскольку ведение бизнеса стало невозможным после вторжения рф в Украину в начале 2022 года.



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