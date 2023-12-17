Hyundai и Kia разработали шину со встроенными «цепями противоскольжения» — Finance.ua

Hyundai и Kia разработали шину со встроенными «цепями противоскольжения» 17.12.2023, 00:46 — Фондовый рынок

Hyundai и Kia разработали шину со встроенными «цепями противоскольжения»



Об этом пишет Технология достаточно интересна, но потребует серьезного изменения конструкции всего колесного узла. Главный элемент здесь — зацепы из сплава с памятью формы, как на марсоходах НАСА.Об этом пишет nnews.com.ua

При подаче тока зацепы могут восстанавливаться до исходного состояния, поэтому их можно убирать или выдвигать простым нажатием кнопки.

Компании Hyundai Motor и Kia представили новую технологию шин со встроенными «цепями противоскольжения». На нее уже заявлен патент, однако на серийных автомобилях нечто подобное мы увидим не скоро. Разработка корейцев принципиально меняет дизайн всего колесного узла, поэтому предстоит долгая и довольно специфическая работа по созданию и отладке новых техпроцессов. Однако решение интересно, и главное — оно действительно может сделать поездки зимой более безопасными.

Суть

На шине делают радиальные канавки, в которых устанавливают специальные скобы. Эти зацепы уходят внутрь колесного диска, причем частично их изготовляют из особого сплава с памятью формы. В неактивном состоянии скоба зажата и ее ножка имеет форму буквы L, но следует подать ток, как ножка распрямляется до J и выталкивает зацеп наружу.

Образовавшиеся выступы улучшают сцепление с дорогой, плюс водителю не нужно выходить из машины и делать что-то вручную. Другое неочевидное преимущество технологии — в опущенном состоянии скобы начинают шуметь по мере износа протектора, сигнализируя о необходимости замены шин.

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