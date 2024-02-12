Hyundai готовит два электропикапа — Finance.ua

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Hyundai готовит два электропикапа

Технологии&Авто
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Hyundai готовит два электропикапа
Hyundai готовит два электропикапа
Раскрыты названия двух новых электрических пикапов Hyundai.
Как пишет австралийский Drive.com, еще в конце 2023 г. южнокорейский автопроизводитель зарегистрировал товарные знаки Ioniq T7 и Ioniq T10.
Ioniq в названии указывает на то, что модель будет электрической, а индекс — ее позиционирование в линейке. Если эти обозначения действительно достанутся пикапам, Ioniq T10 разместится на вершине гаммы и станет флагманом.
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Заявка на регистрацию товарных знаков Ioniq T7 и Ioniq T10 была подана в Австралии, однако рынок не будет основным для электропикапов. Ioniq T10 ждут в США: ожидается, что это будет полноразмерная модель, по габаритам близкая к Ford F-150 и GMC Sierra. Ioniq T7, в свою очередь, будет среднеразмерным, как Сhevrolet Colorado, или компактным, как Santa Cruz.
С большой вероятностью оба пикапа получат двухмоторную установку и полный привод, однако не исключен и вариант с одним электромотором и задним приводом. В продаже новинки могут появиться в 2025 или 2026 году.
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Разработкой электрических пикапов занимается и Kia. Подробностей о них пока мало, поскольку на рынке они появятся не раньше 2027 года. Стратегия компании предполагает, что до 2030 года около 80 процентов продаж электрических автомобилей будут приходиться на Северную Америку, Европу, Южную Корею и Китай.
Но от топливных моделей корейская компания не отказывается: к запуску готовится рамный дизельный пикап на агрегатах внедорожника Mohave. Ему пророчат имя Tasman, а главным рынком для него станет как раз Австралия. Там новинка должна конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger.
По материалам:
Телеканал 24
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