Компания Hyundai продала завод в россии — Finance.ua

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Компания Hyundai продала завод в россии

Фондовый рынок
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Компания Hyundai продала завод в россии
Компания Hyundai продала завод в россии
российская компания «Арт-Финанс» завершила сделку по покупке всех российских активов южнокорейского производителя Hyundai.
Об этом сообщила пресс-служба AGR Automotive Group, пишет «Коммерсант».
В сделку, в частности, вошло петербургское предприятие ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг рус».
Компания «Арт-Финанс» во главе с бывшим президентом дилерского холдинга «Авилон» была зарегистрирована в москве в феврале 2023 года. В мае того же года компания выкупила российские активы Volkswagen, в том числе предприятие в Калуге.
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О покупке «Арт-финансом» российского завода Hyundai стало известно в конце 2023 года. Сделку согласовал совет директоров Volkswagen. петербургский завод Hyundai возобновил работу после двух лет простоя 9 января этого года. На предприятии работает 800 человек.
Напомним, в декабре корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company утвердил план продажи своего российского завода, на котором к началу полномасштабного вторжения рф в Украину компания производила 200 тыс. автомобилей в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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