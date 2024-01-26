Компания Hyundai продала завод в россии — Finance.ua

Компания Hyundai продала завод в россии Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Компания Hyundai продала завод в россии

российская компания «Арт-Финанс» завершила сделку по покупке всех российских активов южнокорейского производителя Hyundai.

Об этом сообщила пресс-служба AGR Automotive Group, пишет «Коммерсант».

В сделку, в частности, вошло петербургское предприятие ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг рус».

Компания «Арт-Финанс» во главе с бывшим президентом дилерского холдинга «Авилон» была зарегистрирована в москве в феврале 2023 года. В мае того же года компания выкупила российские активы Volkswagen, в том числе предприятие в Калуге.

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О покупке «Арт-финансом» российского завода Hyundai стало известно в конце 2023 года. Сделку согласовал совет директоров Volkswagen. петербургский завод Hyundai возобновил работу после двух лет простоя 9 января этого года. На предприятии работает 800 человек.

Напомним, в декабре корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company утвердил план продажи своего российского завода, на котором к началу полномасштабного вторжения рф в Украину компания производила 200 тыс. автомобилей в год.

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Економічна Правда По материалам:

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