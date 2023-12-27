Societe Generale продает свой бизнес в рф — Finance.ua

Societe Generale продает свой бизнес в рф Сегодня 07:16 — Фондовый рынок

Societe Generale продает свой бизнес в рф

Один из крупнейших французских банков Societe Generale продает доли своего российского бизнеса стоимостью примерно в $75 млн бывшему местному подразделению ПАО «Росбанк».

Французский банк Societe Generale SA может завершить свой выход из россии, продав доли в некоторых из крупнейших компаний страны своему бывшему местному подразделению ПАО «Росбанк», которое она продала миллиардеру Владимиру Потанину в прошлом году.

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Президент россии владимир путин 24 декабря одобрил предписание о том, чтобы «росбанк» купил российские пакеты акций у французского банка.

Портфель включает в себя небольшие пакеты акций крупнейших компаний страны, таких как газовый гигант ПАО «Газпром», производитель рафинированного никеля ПАО «ГМК «Норильский никель», нефтяные компании ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть», а также 20 других холдингов.

Напомним, самая крупная криптовалютная биржа в мире Binancе окончательно уходит из россии и продает весь свой российский бизнес компании CommEX.

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Фінансовий клуб По материалам:

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