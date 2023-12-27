Societe Generale продает свой бизнес в рф — Finance.ua

Societe Generale продает свой бизнес в рф
Один из крупнейших французских банков Societe Generale продает доли своего российского бизнеса стоимостью примерно в $75 млн бывшему местному подразделению ПАО «Росбанк».
Об этом сообщает Bloomberg.
Французский банк Societe Generale SA может завершить свой выход из россии, продав доли в некоторых из крупнейших компаний страны своему бывшему местному подразделению ПАО «Росбанк», которое она продала миллиардеру Владимиру Потанину в прошлом году.
Президент россии владимир путин 24 декабря одобрил предписание о том, чтобы «росбанк» купил российские пакеты акций у французского банка.
Портфель включает в себя небольшие пакеты акций крупнейших компаний страны, таких как газовый гигант ПАО «Газпром», производитель рафинированного никеля ПАО «ГМК «Норильский никель», нефтяные компании ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть», а также 20 других холдингов.
Напомним, самая крупная криптовалютная биржа в мире Binancе окончательно уходит из россии и продает весь свой российский бизнес компании CommEX.
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