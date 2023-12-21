Производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф — Finance.ua
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Производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф

Мир
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Производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф
Производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф
Японский производитель шин Bridgestone Europe объявил о продаже своих активов в россии диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital.
Об этом говорится в релизе компании.
В компании отметили, что соглашение получило все необходимые нормативные разрешения и включает в себя продажу завода по производству шин в Ульяновске и отдел продаж и маркетинга в москве.
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В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 сотрудников.
Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года. Компания приостановила все производство деятельности в россии в марте прошлого года.
Напомним, еще с октября 2022 года Bridgestone начала процесс поиска местного покупателя на свои российские активы.
По материалам:
Економічна Правда
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