Производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф — Finance.ua

Производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф Сегодня 05:37 — Мир

Производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф

Японский производитель шин Bridgestone Europe объявил о продаже своих активов в россии диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital.

Об этом говорится в релизе компании.

В компании отметили, что соглашение получило все необходимые нормативные разрешения и включает в себя продажу завода по производству шин в Ульяновске и отдел продаж и маркетинга в москве.

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В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 сотрудников.

Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года. Компания приостановила все производство деятельности в россии в марте прошлого года.

Напомним, еще с октября 2022 года Bridgestone начала процесс поиска местного покупателя на свои российские активы.

Економічна Правда По материалам:

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