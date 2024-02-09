Hyundai представила электромобиль за 20 000 евро (фото) — Finance.ua

Hyundai представила электромобиль за 20 000 евро (фото)
Корейская компания Hyundai представила современный электромобиль Hyundai Casper EV. Новинка будет продаваться в Европе. Это произойдет уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Hyundai Casper — это крошечный четырехдверный городской малолитражный автомобиль, производимый компанией Hyundai в Южной Корее с 2011 года с 1,0-литровым бензиновым двигателем, но для европейского рынка он получит электрическую версию.
Hyundai Casper EV будет примерно на 25 мм длиннее его аналога с двигателем внутреннего сгорания, что поможет сэкономить внутреннее пространство. Что касается расположения порта зарядки, то он, скорее всего, будет в передней части автомобиля.
Информации о двигателе пока нет, но известно, что установка будет питаться от литий-железо-фосфатного аккумулятора (LFP), который, вероятно, сможет обеспечить запас хода до 300 км.
Casper EV прибудет в Европу в третьем квартале этого года. Электромобиль будет стоить около 20 000 евро.
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