Худший год за всю историю. Хищения криптовалюты в прошлом году достигли рекордных $3,8 млрд — Finance.ua

Худший год за всю историю. Хищения криптовалюты в прошлом году достигли рекордных $3,8 млрд Сегодня 09:47 — Криптовалюта

Худший год за всю историю. Хищения криптовалюты в прошлом году достигли рекордных $3,8 млрд

Прошлый год был худшим за всю историю ограблений криптовалюты: хакеры похитили целых $3,8 млрд во главе со злоумышленниками, связанными с Северной Кореей.

Об этом сообщила аналитическая компания по блокчейну Chainalysis, пишет Reuters.

В отчете Chainalysis говорится, что хакерская активность «вспыхивала и падала» в течение года с «огромными всплесками» в марте и октябре. Октябрь стал самым большим месяцем для взлома криптовалюты: $775,7 млн было украдено в результате 32 отдельных атак.

Хакеры, связанные с Северной Кореей, в частности, киберпреступный синдикат Lazarus Group, были, безусловно, наиболее активными, похитив в прошлом году около $1,7 млрд. «В 2022 году они побили свои рекорды по хищению», — говорится в сообщении.

Северная Корея отвергла обвинения в кибератаках. По данным группы экспертов, следящих за санкциями ООН, Северная Корея все больше полагается на хакерские атаки для финансирования своих ракетных и ядерно-оружейных программ, особенно в связи с тем, что публично заявленная торговля сократилась из-за санкций и карантина COVID-19.

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«Не будет преувеличением сказать, что злом криптовалюты — это значительная часть экономики страны», — сказали в Chainalysis.

В прошлом году было зафиксировано рекордное количество криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, которые в общей сложности достигли $20,1 млрд, сообщила Chainalysis.

Исследователи выявили, что мошенники использовали целый ряд тактик, в том числе и развертывание программ-вымогателей для получения дохода. Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности США по кибербезопасности и новым технологиям, заявила в июле, что деньги, украденные с помощью хакерских атак, составляют примерно одну треть финансирования программ разработки вооружений Пхеньяна, пишет Bloomberg.

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