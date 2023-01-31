Криптовалютные майнеры увеличили свои доходы с Bitcoin на 45% с начала года — Finance.ua
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Криптовалютные майнеры увеличили свои доходы с Bitcoin на 45% с начала года

Криптовалюта
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Криптовалютные майнеры увеличили свои доходы с Bitcoin на 45% с начала года
Криптовалютные майнеры увеличили свои доходы с Bitcoin на 45% с начала года
Согласно данным аналитических трекеров, прибыль Bitcoin-майнеров выросла на 45% в январе 2023 года по сравнению с информацией за прошлый месяц. Специалисты отрасли зафиксировали индекс доходности на уровне $23 миллионов.
Увеличение доходов майнеров связано с ростом стоимости флагманской криптовалюты, убеждены эксперты.
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Bitcoin вырос на 39.4% за последние 30 дней нового года. Добытчикам ВТС удалось увеличить свои доходы за счет вознаграждений за майнинг, а также суммы комиссий за транзакцию. Благодаря росту интереса к флагману рынка количество и объемы сделок с ВТС значительно выросли.
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Исследователи отрасли отметили: 28 декабря 2022 прибыль от майнинга BTC упала до $ 13.6 миллиона — это произошло впервые с октября 2020 года. Тогда крупные майнинговые компании продали 40 300 из 40 700 Bitcoin, отчеканенных в 2022 году. Среди них — Core Scientific, Argo, Marathon, Iris Energy, Bitfarms и Riots. Больше всего запасы криптовалюты майнеров сократились во второй половине ноября 2022 года, поскольку криптовалютная отрасль понесла значительные потери после банкротства биржи FTX.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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