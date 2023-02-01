К концу десятилетия Bitcoin обойдется в $1 млн — новый прогноз Сегодня 19:41 — Криптовалюта

К концу десятилетия Bitcoin обойдется в $1 млн — новый прогноз

На этой неделе Ark Invest опубликовал свой отчет под названием Big Ideas. В нем компания утверждает, что Bitcoin по-прежнему превосходит традиционные активы, а к концу десятилетия его курс перевалит за отметку в $1 млн.

Прошлый год был достаточно сложным для всего рынка. Но в январе затяжной отрицательный тренд сменился положительным. К концу месяца курс BTC достиг уровня выше $23 тысяч.

«Заражение рынка, вызванное крахом централизованных контрагентов (FTX), только подчеркнуло фундаментальные преимущества Bitcoin — прозрачность, децентрализованность и простоту аудита», — отметил глава Ark Invest Кэти Вуд.

Свои выводы в компании подтвердили статистикой. Такие показатели, как скорость хеширования, количество кошельков с ненулевым балансом и долгосрочное предложение холдеров выросли.

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Это демонстрирует фундаментальную стойкость биткоина. И благодаря этому он превосходит традиционные активы.

Совокупный среднегодовой темп роста BTC за период пять лет составляет 272%. У традиционных акций этот показатель равен 6,1%, у золота — 2,2%.

В связи с этим Ark Invest утверждает, что Bitcoin ждет еще как минимум несколько ралли до конца десятилетия. И в итоге стоимость актива достигнет заветной отметки в $1 млн.

Это далеко не первый смелый прогноз Кэти Вуд относительно цены на BTC. В мае 2021 года она заявила, что к 2026 году цена одной «монеты» перевалит за 500 тысяч долларов.

А весной 2022 года Вуд предположила, что конец медвежьего рынка близок. Впрочем, с учетом того, что свои Bitcoin глава Ark Invest купила еще за $250, ее прогнозам можно верить, хоть и не всем.

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