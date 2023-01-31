Разработчик Bitcoin объявил о своей отставке — Finance.ua

Разработчик Bitcoin объявил о своей отставке Сегодня 19:47 — Криптовалюта

Разработчик Bitcoin объявил о своей отставке

Один из разработчиков Bitcoin, считающихся преемниками Сатоши Накамото, объявил о своей отставке. Как сообщил Джереми Рубин, он временно покидает должность разработчика ВТС и останавливает все свои проекты по улучшению работы блокчейна.

Интересно, что причины и сроки своего «творческого отпуска» Рубин не назвал, как не объяснил, что планирует делать в дальнейшем. Информации о разработчике немного, даже его аккаунт в Твиттере скрыт настройками конфиденциальности.

Заметим, что разработчики флагманской криптовалюты являются, по сути, волонтерами, иногда получающими благотворительные пожертвования от Bitcoin-китов. Впрочем, эти пожертвования недостаточны по сравнению с заработными платами других специалистов в криптотрасли. Поэтому желание разработчиков уходить в так называемые творческие отпуска вполне понятно.

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Что касается проектов, которые возглавляет Рубин сейчас: Judica (конструктор DAO) и Sapio (новый язык программирования для BТС). Также разработчик работает над созданием новых кодов операций для использования Bitcoin-хранилищ.

Известно, что часть его проектов будет поставлена на паузу, пока Рубин не вернется (если это вообще произойдет). Некоторыми разработками Джереми будут заниматься его коллеги, Рубин пообещал помогать им дистанционно. Как подчеркнул разработчик, он не будет «работать тайно» под другими псевдонимами и не планирует участвовать в других проектах, связанных с Bitcoin.

В последнее время Рубин активно продвигал идею стандарта BIP-119 — протокол, который оптимизирует транзакции между множеством отправителей и получателей, предотвращая перегрузку сети. Впрочем, многие разработчики не считают внедрение ВІР-119 срочным, а некоторые и вовсе откровенно критикуют идеи Рубина — Адам Бек, Мэтт Коралло и Эрик Ломброзо. Аналитики предположили, что само неприятие со стороны коллег могло повлиять на решение разработчика уйти с поста.

Интересно, что в конце августа о своей отставке объявил главный разработчик Bitcoin — Владимир ван дер Лаан, один из немногих людей в мире, имевших доступ к Bitcoin Core, главному «месту» разработки протокола Bitcoin. Как объяснил Лаан тогда, он устал от постоянного внимания криптовалютного сообщества и критики за любые ошибки. Разработчик опроверг слухи о своей деятельности в других криптовалютных проектах.

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noworries По материалам:

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