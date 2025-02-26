Huawei наращивает производство ИИ-чипов — Finance.ua
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Huawei наращивает производство ИИ-чипов

Фондовый рынок
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Huawei значительно увеличила выпуск микросхем искусственного интеллекта, что стало важным шагом для развития китайской полупроводниковой отрасли.
Об этом сообщает Financial Times.
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Компания смогла повысить уровень выхода пригодных чипов Ascend 910C почти до 40%, что вдвое больше, чем в прошлом году. Это позволило производству впервые стать прибыльным. Huawei планирует достичь 60%, что соответствует отраслевым стандартам.
Новые микросхемы 910C показывают лучшую производительность, чем предыдущая модель 910B. Компания намерена выпустить 100 000 процессоров 910C и 300 000 чипов 910B в 2025 году.
Пекин поддерживает усилия компании, поощряя местные предприятия покупать чипы Huawei вместо продукции американской Nvidia. Несмотря на это, Nvidia остается лидером на китайском рынке даже с ограничениями со стороны США, которые позволяют продавать лишь менее мощные чипы H20 вместо передовых H100.
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«В настоящее время Huawei контролирует более трех четвертей производства микросхем ИИ в Китае», — сообщил источник Reuters.
Этот прорыв укрепляет позиции Китая в разработке своих полупроводников, даже несмотря на экспортные ограничения США.
По материалам:
Економічна Правда
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