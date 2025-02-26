Huawei наращивает производство ИИ-чипов — Finance.ua

Huawei наращивает производство ИИ-чипов Сегодня 03:23 — Фондовый рынок

Huawei значительно увеличила выпуск микросхем искусственного интеллекта, что стало важным шагом для развития китайской полупроводниковой отрасли.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания смогла повысить уровень выхода пригодных чипов Ascend 910C почти до 40%, что вдвое больше, чем в прошлом году. Это позволило производству впервые стать прибыльным. Huawei планирует достичь 60%, что соответствует отраслевым стандартам.

Новые микросхемы 910C показывают лучшую производительность, чем предыдущая модель 910B. Компания намерена выпустить 100 000 процессоров 910C и 300 000 чипов 910B в 2025 году.

Пекин поддерживает усилия компании, поощряя местные предприятия покупать чипы Huawei вместо продукции американской Nvidia. Несмотря на это, Nvidia остается лидером на китайском рынке даже с ограничениями со стороны США, которые позволяют продавать лишь менее мощные чипы H20 вместо передовых H100.

«В настоящее время Huawei контролирует более трех четвертей производства микросхем ИИ в Китае», — сообщил источник Reuters.

Этот прорыв укрепляет позиции Китая в разработке своих полупроводников, даже несмотря на экспортные ограничения США.

Економічна Правда По материалам:

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