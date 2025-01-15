Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото) — Finance.ua

Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото) Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)

Опубликованы первые фото кроссовера Aito M 8 . Большая семейная модель от Huawei выйдет на рынок к концу первого полугодия.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Huawei Aito M 8 — полноразмерный семейный кроссовер. Это более доступная альтернатива модели М 9 , похожая на нее внешне.

Автомобиль отличается сдержанным дизайном с плавными формами кузова и крупными фарами и фонарями, соединенными диодными полосами.

Размеры Huawei Aito M 8 :

длина — 5190 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1795 мм;

колесная база — 3105 мм;

масса — 2640−2715 кг.

Салон Aito M 8 не показали, однако известно, что внутри будет установлено большое количество дисплеев, как и в старшем М 9 . Модель будет предложена в версиях на 5 и 6 мест. За доплату будет доступна система полуавтономного движения.

Кроссовер Huawei Aito M 8 будет оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 158 л. с. и электромоторами на 221 и 304 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

На выбор предложат батареи емкостью 36 и 51,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 161 и 240 км соответственно. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,53−0,85 л/100 км.

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