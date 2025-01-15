Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)

Технологии&Авто
14
Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)
Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)
Опубликованы первые фото кроссовера Aito M8. Большая семейная модель от Huawei выйдет на рынок к концу первого полугодия.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Huawei Aito M8 — полноразмерный семейный кроссовер. Это более доступная альтернатива модели М9, похожая на нее внешне.
Автомобиль отличается сдержанным дизайном с плавными формами кузова и крупными фарами и фонарями, соединенными диодными полосами.
Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)

Размеры Huawei Aito M8:

  • длина — 5190 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • высота — 1795 мм;
  • колесная база — 3105 мм;
  • масса — 2640−2715 кг.
Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)
Салон Aito M8 не показали, однако известно, что внутри будет установлено большое количество дисплеев, как и в старшем М9. Модель будет предложена в версиях на 5 и 6 мест. За доплату будет доступна система полуавтономного движения.
Кроссовер Huawei Aito M8 будет оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 158 л. с. и электромоторами на 221 и 304 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
На выбор предложат батареи емкостью 36 и 51,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 161 и 240 км соответственно. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,53−0,85 л/100 км.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.