Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото) — Finance.ua

Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)
Опубликованы первые фото кроссовера Aito M8. Большая семейная модель от Huawei выйдет на рынок к концу первого полугодия.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Huawei Aito M8 — полноразмерный семейный кроссовер. Это более доступная альтернатива модели М9, похожая на нее внешне.
Автомобиль отличается сдержанным дизайном с плавными формами кузова и крупными фарами и фонарями, соединенными диодными полосами.
Размеры Huawei Aito M8:
- длина — 5190 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1795 мм;
- колесная база — 3105 мм;
- масса — 2640−2715 кг.
Салон Aito M8 не показали, однако известно, что внутри будет установлено большое количество дисплеев, как и в старшем М9. Модель будет предложена в версиях на 5 и 6 мест. За доплату будет доступна система полуавтономного движения.
Кроссовер Huawei Aito M8 будет оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 158 л. с. и электромоторами на 221 и 304 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
На выбор предложат батареи емкостью 36 и 51,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 161 и 240 км соответственно. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,53−0,85 л/100 км.
Поделиться новостью