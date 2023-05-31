Хорватия выступила за отмену ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в Европу — Finance.ua
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Хорватия выступила за отмену ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в Европу

Аграрный рынок
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Хорватия выступила за отмену ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в Европу
Хорватия выступила за отмену ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в Европу
Министр сельского хозяйства Хорватии Мария Вучкович высказалась за необходимость поиска решения, чтобы украинские фермеры могли работать и экспортировать зерно столько, сколько необходимо.
Об этом она заявила во время онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Министры обсудили ситуацию по ограничению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Европу. Мария Вучкович выразила полную поддержку Украине и заявила, что ограничения на экспорт аграрной продукции в Европу не должны быть продлены.
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Хорватия являлась одним из подписантов обращения в Еврокомиссию от профильных министров 14 стран ЕС. В письме подписанты выразили обеспокоенность введением временного запрета на импорт агропродукции из Украины в пять государств ЕС и призвали Еврокомиссию объяснить такое решение.
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Напомним, 2 мая Европейская комиссия объявила о введении «исключительных и временных» мер предосторожности против импорта из Украины, ограничивающих поступление сельскохозяйственных товаров украинского производства в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
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Ранее эти пять стран обратились в Еврокомиссию с подобной просьбой. Они утверждают, что «чрезмерный» украинский экспорт влияет на ситуацию на рынке, приводит к падению цен и затрагивает интересы фермеров в соседних с Украиной государствах ЕС.
Ограничения касаются четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника и вступят в силу до 5 июня 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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