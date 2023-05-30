Ущерб из-за войны. В ООН оценили потери производства и доходов малых фермеров в Украине — Finance.ua
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Ущерб из-за войны. В ООН оценили потери производства и доходов малых фермеров в Украине

Фондовый рынок
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Ущерб из-за войны. В ООН оценили потери производства и доходов малых фермеров в Украине
Ущерб из-за войны. В ООН оценили потери производства и доходов малых фермеров в Украине
Война в Украине и ее экономические последствия нанесли значительный ущерб производству и доходам малых фермеров, который превысил 3,85 млрд долларов.
Об этом идет речь в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
ФАО с помощью ряда украинских организаций провела опрос 1927 малых сельхозпроизводителей, специализирующихся на растениеводстве и животноводстве, имеющих земельные участки площадью до 250 гектаров в 23 областях, включая подконтрольные Украине отдельные районы Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.
Согласно его результатам, в Украине почти на 80% сократилось количество мелких производителей.
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Среди ключевых факторов, которые привели к приостановке и/или сокращению фермерских хозяйств, в ФАО назвали временное прекращение деятельности, потерю контроля над сельхозземлями, смерть собственников и продажу земли, вызванные или связанные с эскалацией войны.
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По информации организации, около 12% малых сельхозпредприятий сообщили, что часть их земель потенциально загрязнена неразорвавшимися боеприпасами. Больше всего пострадали прифронтовые области, где эту информацию подтвердили 32% респондентов.
Почти 90% малых производителей продукции растениеводства сообщили о снижении доходов, причем более 70% из них зафиксировали значительное, а 25% резкое снижение. Мелкие производители продукции животноводства пострадали в меньшей степени, однако более 60% из них проинформировали о снижении доходов (46% назвали снижение значительным или резким).
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Большинство опрошенных производителей указали на сложность доступа к сельхозресурсам из-за высоких цен, нехватки работников, нехватки топлива или электроэнергии для обеспечения работы сельхозтехники или даже из-за отсутствия доступа к электроэнергии. Кроме того, наблюдается обвал рынков сельхозресурсов (удобрений и семян), в частности, в прифронтовых областях.
Для продолжения производства, как сообщили респонденты, им больше всего требуются удобрения, топливо и семена, доступ к кормам или фуражу, пополнение поголовья животных и доступ к рынкам сбыта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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