Horizon Capital привлек более 150 млн евро для восстановления Украины

Подписание соглашения для восстановления Украины в Давосе-2026

Horizon Capital, ведущая компания прямых инвестиций в Центрально-Восточной Европе с активами под управлением более 1,8 млрд долларов США, объявила о первом промежуточном закрытии нового фонда, направленного на восстановление Украины — Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF, Catalyst Fund).

За рекордные шесть месяцев после официального запуска фонда на Конференции по восстановлению Украины в Риме в июле 2025 года компания привлекла более 50% от целевого размера фонда в 300 млн евро.

Цель фонда

Catalyst Fund создан для уменьшения дефицита частного капитала в Украине в стратегически важных секторах экономики, в частности, в энергетике, цифровой инфраструктуре и строительстве.

Фонд будет фокусироваться на миноритарных инвестициях в партнерстве с ведущими инвесторами, чтобы обеспечить масштабирование проектов с высокой долей материальных активов, ориентированных на внутренний рынок.

3 млрд евро инвестиций с мультипликатором до 10х

Horizon Capital планирует мобилизовать около 3 млрд евро для инвестиций в Украину, ожидая мультипликационный эффект до 10 раз.

Детали инвестиций:

Компания будет предоставлять первый катализирующий капитал для компаний и проектов с большой долей материальных активов.

Инвестиции будут производиться как в партнерстве с международными стратегическими инвесторами и фондами, так и совместно с украинскими партнерами.

Опыт масштабирования крупных сделок

Запуск нового фонда базируется на опыте Horizon Capital в реализации знаковых соглашений, в частности, телеком-транзакции Datagroup-Volia-lifecell — крупнейшего M&A соглашения в Украине за последнее десятилетие.

Эта сделка стала катализатором выхода на украинский рынок глобального тех- и телеком-визионера Ксавье Ньеля, а Horizon Capital сохранил роль его локального миноритарного партнера в Украине.

Catalyst Fund расширяет инвестиционный фокус Horizon Capital

Catalyst Fund присоединяется к флагманской группе Growth Fund под управлением Horizon Capital. Это расширяет инвестиционный фокус компании за пределы технологических, экспортно ориентированных и быстрорастущих бизнесов, добавляя greenfield-проекты и компании в секторах, определяющих долгосрочный экономический рост и благосостояние Украины.

Первый этап закрытия фонда в Давосе

Первый этап закрытия Catalyst Fund состоялся 20 января 2026 года в Украинском доме в Давосе в рамках Всемирного экономического форума с участием Алексея Соболева, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. На этом этапе фонд был поддержан ведущими институциональными инвесторами, среди которых Международная финансовая корпорация (МФК), ЕБРР, Proparco, Swedfund, Norfund и FMO.

