Рынок M&A в Украине в 2025 году вырос на 10%
Совокупный объем анонсированных и завершенных сделок M&A в Украине по итогам 2025 года составил $1,35 млрд, что на 10% превышает показатель 2024 года ($1,2 млрд).
Об этом свидетельствует ежегодное исследование InVenture.
Отмечается, что количество транзакций также продемонстрировало умеренный рост — до 123 сделок в 2025 году против 114 сделок в 2024 году, что свидетельствует о постепенном возобновлении инвестиционной активности, несмотря на военные риски и ограниченный доступ к капиталу.
«В расчет включены корпоративные сделки по приобретению компаний, инвестиционные транзакции в технологическом секторе, соглашения по приватизации государственного имущества, а также продажа залоговых и проблемных активов. При этом сделки украинских компаний вне страны не учитывались», — говорится в исследовании.
Низкая прозрачность сделок остается одной из ключевых структурных проблем рынка: примерно 15% транзакций не поддаются стоимостной оценке из-за отсутствия публичных данных. При этом часть таких сделок, по нашим предположениям, могла превышать десятки миллионов долларов США.
Кроме того, несколько десятков сделок с чеком более $1 млн не попали в публичное поле — они не освещались в медиа, не подлежали проверке Антимонопольным комитетом Украины или же расчеты по ним производились вне банковской системы.
