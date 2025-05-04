Honor представила новый игровой смартфон (фото) — Finance.ua

Honor представила новый игровой смартфон (фото) 04.05.2025, 00:11 — Технологии&Авто

Honor представила новый игровой смартфон (фото)

Китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч.

Об этом пишет Notebookcheck.

Характеристики

Сообщается, что Honor GT Pro оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт.

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Смартфон получил дисплей с частотой дискретизации касания 2700 Гц, что должно сделать его более отзывчивым во время игр, чем многие его конкуренты.

Фото: Honor

Кроме того, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает собственное разрешение 2800×1264 пикселей, затемнение PWM 4320 Гц, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 6000 болт при просмотре HDR-контента.

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Как отмечает Igeekphone, инсайдер Digital Chat Station поделился результатами бенчмарка Antutu для Honor GT Pro.

Его общий балл превысил 3,44 миллиона, что делает его самым мощным телефоном с прямым экраном в лагере Android.

Сейчас смартфон является эксклюзивынм для Китая. Цена Honor GT Pro стартует от 3699 юаней, (500 долларов), что вдвое дешевле, чем iPhone 16 Pro.

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Фокус По материалам:

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