Honor представила новый игровой смартфон (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honor представила новый игровой смартфон (фото)

Технологии&Авто
12
Honor представила новый игровой смартфон (фото)
Honor представила новый игровой смартфон (фото)
Китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч.
Об этом пишет Notebookcheck.

Характеристики

Сообщается, что Honor GT Pro оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт.
Читайте также
Смартфон получил дисплей с частотой дискретизации касания 2700 Гц, что должно сделать его более отзывчивым во время игр, чем многие его конкуренты.
Фото: Honor
Фото: Honor
Кроме того, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает собственное разрешение 2800×1264 пикселей, затемнение PWM 4320 Гц, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 6000 болт при просмотре HDR-контента.
Читайте также
Как отмечает Igeekphone, инсайдер Digital Chat Station поделился результатами бенчмарка Antutu для Honor GT Pro.
Его общий балл превысил 3,44 миллиона, что делает его самым мощным телефоном с прямым экраном в лагере Android.
Honor представила новый игровой смартфон (фото)
Сейчас смартфон является эксклюзивынм для Китая. Цена Honor GT Pro стартует от 3699 юаней, (500 долларов), что вдвое дешевле, чем iPhone 16 Pro.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Присоединиться к будущему
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems