Компания BYD представила обновленную версию электромобиля e2 Honor Edition — Finance.ua

Компания BYD представила обновленную версию электромобиля e2 Honor Edition
Представлен BYD e2 Honor Edition, включающий две модели с запасом хода 405 км. Они отличаются оснащением и предлагаются за 12 400 и 13 400 долларов. Стартовая цена снижена на 1500 долларов по сравнению с прошлогодней моделью.
BYD e2 Honor Edition является частью серии BYD Ocean. Автомобиль оснащен более чем 12 основными функциями, включая:
- аккумуляторы Blade;
- систему кондиционирования с тепловым насосом;
- автомобильный ключ NFC с возможностью подключения к смартфону;
- возможность быстрой зарядки.
Базовая версия Comfort оснащена 10,1-дюймовым экраном. Модель Luxury получила 12,8-дюймовый дисплей, систему DiLink и голосовой ассистент. В обоих случаях машины оснащены 8,8-дюймовой приборной панелью.
Стандартная для линейки система теплового насоса регулирует температуру аккумулятора с помощью технологии прямого нагрева даже при низких температурах зимой, увеличивая запас хода более чем на 10% по сравнению с предшественником.
Автомобиль оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами максимальной выходной мощностью 70 кВт.
Более 50% конструкции автомобиля выполнено из высокопрочной стали.
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