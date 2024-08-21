Honor анонсировала три тонких гаджета — Finance.ua
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Honor анонсировала три тонких гаджета

Фондовый рынок
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Honor официально сообщила, что 5 сентября компания проведет большую презентацию, на которой покажут сразу несколько новинок.
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Рекламную кампанию производитель строит вокруг фразы One More Thin, сразу вызывающей ассоциацию с One More Thing, которую Apple часто произносит на своих презентациях перед громкими анонсами.
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Акцент Honor делает именно на рекордно маленькую толщину своих новых гаджетов: гибкого смартфона Honor Magic 3 планшета MagicPad 2 и ноутбука MagicBook Art 14.
По материалам:
Portaltele
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