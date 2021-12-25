Представлен Honor Play 30 Plus

В Китае дебютировала доступная модель — Honor Play 30 Plus. Он построен на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 700 и поддерживает 5G, так что это одна из самых доступных моделей бренда с поддержкой сетей пятого поколения.

Honor Play 30 Plus получил экран IPS диагональю 6,74 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 1600 х 720 пикселей, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную основную с датчиками разрешением 13 и 2 Мп (она выполнена в духе камеры флагмана Huawei P50). Ёмкость аккумуляторной батареи — 5000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 22,5 Вт.



Фото: ITHome

Honor Play 30 Plus работает под управлением Android 11 с интерфейсом Magic UI 5.0. Толщина составляет 8,62 мм, вес — 198 граммов.

Несмотря на то, что предзаказы на новинку уже принимают в Китае, реальные продажи стартуют 31 декабря. Цены следующие: 4/128 ГБ — 175 долларов, 6/128 ГБ — 205 долларов, 8/128 ГБ — 235 долларов.



Фото: ITHome