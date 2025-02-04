Honda и Nissan отложили обновление ключевых деталей о слиянии — Finance.ua

Honda и Nissan отложили обновление ключевых деталей о слиянии Сегодня 18:43 — Фондовый рынок

Honda и Nissan отложили обновление ключевых деталей о слиянии

В декабре произошло историческое событие — Honda и Nissan объявили о намерении объединиться в одну компанию. По предыдущему плану, автопроизводители должны были объявить ключевые детали соглашения до конца января, однако теперь стало известно, что этот срок продлили до середины февраля.

Как сообщает Carscoops, бывший глава Nissan Карлос Гон предполагает, что участие Honda в этих переговорах могло быть не совсем добровольным. Он считает, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии давило на компанию, чтобы удержать Nissan от банкротства.

Читайте также Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan

В то же время руководители Honda четко дали понять, что если слияние произойдет, компания Nissan должна доказать, что может вернуть себя как операционно, так и финансово. Неназванные источники сообщили журналистам Kyodo News , что Honda требует больше времени для оценки попыток Nissan по реструктуризации перед тем, как совершить следующие шаги сделки.

К слову, Nissan сообщил о планах сократить 9000 рабочих мест на заводах по всему миру и снизить глобальные мощности на 20%, однако руководители Honda все еще не уверены в правильности этой стратегии и требуют более агрессивного сокращения издержек.

Интересно, что по предварительной информации Mitsubishi также должна стать частью вновь созданного холдинга, однако, по слухам, руководители бренда не очень стремятся присоединяться и почти не участвуют в переговорах.

Отчеты свидетельствуют о том, что компания предпочитает оставаться на бирже и может сосредоточиться на более ограниченном сотрудничестве с Honda и Nissan в будущем. Ожидается, что в этом месяце Mitsubishi примет окончательное решение относительно своего будущего.

Читайте также Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем

Эксперты Carscoops отмечают, что Nissan нужно получить примерно 400 миллиардов иен (2,6 миллиарда долларов) в 2026 финансовом году, чтобы достичь своих целей до предыдущего окончательного срока слияния в августе 2026 года. Это сложная задача, учитывая, что операционная прибыль компании недавно упала с 336,7 миллиарда иен ($2,3 млн) до всего 32,9 миллиарда иен (225 миллионов долларов).

Президент и генеральный директор Honda Тошихиро Мибе во время совместной пресс-конференции автопроизводителей прямо сказал: «Интеграция не будет реализована, если Nissan и Honda не осуществят ее как две компании, способные стоять на своих собственных ногах».

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.