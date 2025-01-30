Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем — Finance.ua

Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем

Компания Honda отзовет 294 612 автомобилей в США для устранения проблемы, которая может привести к остановке двигателей или потере мощности.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что отзыв касается определенных автомобилей Acura MDX Type-S 2022−2025 годов выпуска, Honda Pilot 2023−2025 годов выпуска и Acura TLX Type-S 2021−2025 годов выпуска.

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Ошибка программного обеспечения в электронном блоке управления впрыском топлива (FI-ECU) может привести к остановке двигателя или потере мощности, что увеличивает риск аварии или травмы, сообщает американский регулятор автомобильной безопасности.

Дилеры бесплатно перепрограммируют программное обеспечение FI-ECU.

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Економічна Правда По материалам:

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