Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем — Finance.ua
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Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем

Технологии&Авто
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Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем
Honda отзывает почти 300 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с двигателем
Компания Honda отзовет 294 612 автомобилей в США для устранения проблемы, которая может привести к остановке двигателей или потере мощности.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что отзыв касается определенных автомобилей Acura MDX Type-S 2022−2025 годов выпуска, Honda Pilot 2023−2025 годов выпуска и Acura TLX Type-S 2021−2025 годов выпуска.
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Ошибка программного обеспечения в электронном блоке управления впрыском топлива (FI-ECU) может привести к остановке двигателя или потере мощности, что увеличивает риск аварии или травмы, сообщает американский регулятор автомобильной безопасности.
Дилеры бесплатно перепрограммируют программное обеспечение FI-ECU.
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По материалам:
Економічна Правда
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