Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan — Finance.ua

Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Компания Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan. По данным инсайдеров, топ-менеджеры «трех бриллиантов» рассмотрели возможность присоединения к автогиганту, но в итоге решили остаться в стороне.

Об этом сообщает Automotive News

Mitsubishi, Honda и Nissan ранее подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания холдинга, поэтому сначала стороны были не против альянса. Однако теперь Mitsubishi намерена сохранить независимость, хотя для полной автономности потребуется обратный выкуп акций.

В настоящее время Nissan владеет 34% акций Mitsubishi, но продажа актива не исключается. Проблема в том, что у Mitsubishi нет свободных средств для выкупа такого количества акций, а сделка вряд ли возможна без согласия Renault. Французский автопроизводитель владеет 35,7% акций Nissan, и это очень не нравится Honda.

Таким образом, независимость Mitsubishi под большим вопросом, поэтому официальные лица воздерживаются от комментариев: в компании выпустили заявление, суть которого сводится к тому, что окончательное решение еще не принято. По данным японских журналистов, у Honda начинают терять терпение и считают, что события двигаются слишком медленно.

Новые подробности об альянсе могут появиться 3 февраля. Именно в этот день истечет месячный срок, в течение которого Nissan должен предоставить Honda гарантии финансовой стабильности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.