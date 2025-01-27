Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan — Finance.ua

Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan
Компания Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan. По данным инсайдеров, топ-менеджеры «трех бриллиантов» рассмотрели возможность присоединения к автогиганту, но в итоге решили остаться в стороне.
Об этом сообщает Automotive News.
Mitsubishi, Honda и Nissan ранее подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания холдинга, поэтому сначала стороны были не против альянса. Однако теперь Mitsubishi намерена сохранить независимость, хотя для полной автономности потребуется обратный выкуп акций.
В настоящее время Nissan владеет 34% акций Mitsubishi, но продажа актива не исключается. Проблема в том, что у Mitsubishi нет свободных средств для выкупа такого количества акций, а сделка вряд ли возможна без согласия Renault. Французский автопроизводитель владеет 35,7% акций Nissan, и это очень не нравится Honda.
Таким образом, независимость Mitsubishi под большим вопросом, поэтому официальные лица воздерживаются от комментариев: в компании выпустили заявление, суть которого сводится к тому, что окончательное решение еще не принято. По данным японских журналистов, у Honda начинают терять терпение и считают, что события двигаются слишком медленно.
Новые подробности об альянсе могут появиться 3 февраля. Именно в этот день истечет месячный срок, в течение которого Nissan должен предоставить Honda гарантии финансовой стабильности.
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