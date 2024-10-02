HMD начала постепенно снимать с продажи смартфоны Nokia — Finance.ua

HMD начала постепенно снимать с продажи смартфоны Nokia Сегодня 05:45 — Технологии&Авто

HMD начала постепенно снимать с продажи смартфоны Nokia

Финская компания HMD Global продолжает следовать своей стратегии по продвижению своих продуктов под маркой HMD — ранее компания выпускала мобильные устройства под брендом Nokia, но, судя по всему, постепенно отказывается от этой практики.

Как сообщает издание GSMArena, некоторое время назад HMD еще предлагала мобильные устройства под брендом Nokia, но теперь, судя по всему, прекращает их поставки в Европу — об этом свидетельствует исчезновение выпускаемых под маркой Nokia продуктов из ассортимента официальных европейских сайтов компании.

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Отмечается, что в других регионах мира, в частности в Новой Зеландии, Австралии, Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, модели Nokia все еще присутствуют, но в ближайшем будущем, как предполагают журналисты источника, HMD Global применит тот же подход, что и в Европе, отдав предпочтение своим собственным продуктам.

Пока страницы поддержки мобильных устройств Nokia все еще присутствуют на официальных сайтах HMD, поэтому о прекращении обслуживания продуктов под брендом Nokia пока беспокоиться не стоит.

При этом основная компания Nokia остается крупным игроком на рынке сетевой инфраструктуры. Так, например, недавно Nokia совершила первую аудиосвязь и видеовызов с использованием пространственного 3D-звука. Это большой шаг вперед в области голосовых вызовов.

Что именно станет с маркой Nokia, пока не известно — вполне возможно, что ею заинтересуется другой производитель, хотя пока информации об этом нет.

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