Nokia уволит 14 тысяч работников из-за падения продаж на 20% — Finance.ua
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Nokia уволит 14 тысяч работников из-за падения продаж на 20%

Мир
29
Nokia уволит 14 тысяч работников из-за падения продаж на 20%
Nokia уволит 14 тысяч работников из-за падения продаж на 20%
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о сокращении до 14 тыс. рабочих мест после того, как продажи в третьем квартале упали на 20%.
Об этом сообщает Reuters.
Nokia планирует сэкономить от 800 млн евро до 1,2 млрд евро к 2026 году. Ожидается, что программа приведет к тому, что организация будет насчитывать от 72 тыс. до 77 тыс. работников, по сравнению с 86 тыс. сегодня.
«Nokia ожидает, что программа будет реализована быстро, по меньшей мере 400 млн евро экономии за год в 2024 году и еще 300 млн евро в 2025 году», — говорится в сообщении.
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«Хотя на наши чистые продажи в третьем квартале повлияла длительная неопределенность, мы ожидаем увидеть более нормальное сезонное улучшение в нашем сетевом бизнесе в четвертом квартале», — сказал генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк.
Квартальный сравнимый чистый доход компании упал до 4,98 млрд евро с 6,24 млрд в прошлом году, недотянув до отметки в 5,67 млрд евро, согласно опросу LSEG.
По материалам:
Економічна Правда
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